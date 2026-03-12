○経済統計・イベントなど ０８：５０日・法人企業景気予測調査 ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 ０９：０１英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数 ２１：３０米・貿易収支 ２１：３０米・新規失業保険申請件数 ２１：３０米・失業保険継続受給者数 ２１：３０米・住宅着工件数 ２１：３０米・建設許可件数 ※米・３０年物国債入札 ※中・全国人民代表大会（全人代）閉幕