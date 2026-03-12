１１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円９５銭前後と前日と比べて９０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円８６銭前後と同３５銭程度のユーロ高・円安だった。 米国・イスラエルとイランの軍事衝突が長期化するとの警戒感が強く、質への逃避から基軸通貨であるドルを買う動きが続いた。この日に発表された２月の米消費者物価指数（Ｃ