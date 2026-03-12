１２日の東京株式市場は売り優勢の地合いとなる可能性が高そうだ。日経平均株価は前日に続伸し、５日移動平均線を上回り目先底入れを示唆したものの、取引後半は伸び悩み戻り売り圧力の強さも確認された。投資家サイドに気迷いムードが漂うなか、積極的な買いは入りにくく５万５０００円台を再び割り込む展開が想定される。前日の欧州株市場は高安まちまちながら、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸが１．４％安に売られた