WBC8強行きをかけた大一番で痛恨のエラーを犯したオーストラリア代表内野手に、韓国代表の“チームメイト”がエールを送った。【写真】「こんな日本人、見たことない」韓国メディアがGG佐藤に驚いたワケ3月9日、東京ドームで行われたWBC1次ラウンド・プールC最終戦では韓国がオーストラリアに7-2で勝利した。韓国は「5点差以上、2失点以下」という厳しい突破条件を完璧に満たし、奇跡的な準々決勝進出を決めた。韓国は終始試合を主