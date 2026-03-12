エレコムは3月10日、アウトドアに特化したブランド「NESTOUT」から火を使わない電気調理器「COOKER-1」を発売した。カラーはブラックとサンドベージュの2色。公式オンラインストア価格は1万1980円。●ポータブル電源を使って調理可能 4つのモードをダイヤルで選ぶだけ新製品は、ポータブル電源などの電力を使って調理できる電気調理器。火を使わないので、火災リスクを低減でき、テント内や車内でも安全に調理ができる。サイズ