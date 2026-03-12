受験勉強で終わらせるのにはもったいないほどあふれ出る感動を伝えたくて数学塾を始めた入江さん。「看板のない算数・数学教室」で首都圏の最難関中学に合格後、東大や国公私立大の医学部医学科に合格するような生徒を指導し育んでいる望月さん。このふたりが最も大切にしている学び方とは何か。（ダイヤモンド社教育情報、森上教育研究所）「数学」は医療現場でも役に立つ――前回は入江さんが数学塾を開こうと思うに至るまでのお