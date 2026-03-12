大阪3月限ナイトセッション 日経225先物54650-550 （-0.99％） TOPIX先物3681.0-26.0 （-0.70％） シカゴ日経平均先物54775-425 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 11日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500が下落した一方で、ナスダックは上昇。米国・イスラエルとイランの軍事衝突を巡る不透明感が広がるなか、原油先物相場が上昇したことで、リスク回避姿勢が強まった。2月の米消費者物価指数（