― ダウは289ドル安と2日続落、原油価格が再び上昇、ＩＥＡが備蓄放出を承認するも限定的 ― ＮＹダウ 47417.27 ( -289.24 ) Ｓ＆Ｐ500 6775.80 ( -5.68 ) ＮＡＳＤＡＱ 22716.14 ( +19.04 ) 米10年債利回り4.227 ( +0.069 ) ＮＹ(WTI)原油 87.25 ( +3.80 ) ＮＹ金 5179.1 ( -63.0 ) ＶＩＸ指数24.23 ( -0.70 ) シカゴ日経225先物 (円建て)54775 ( -425 )