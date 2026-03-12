中国のSNS・小紅書（RED）に7日、自動車を購入する際の中国と日本の違いに関する投稿があり、反響を呼んでいる。投稿者は「なぜ中国では日本のように、駐車スペースがないと自動車が買えないというような仕組みになっていないのか。このように（日本のように）すれば問題は解決するのではないか」と投稿した。中国で自動車を購入する際は、一部を除き基本的に日本のように車庫証明（自動車保管場所証明書）を取得する必要はない。