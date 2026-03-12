プロゴルファーの田村亜矢（28）が11日、自身のインスタグラムを更新し、驚きの転身を報告した。2023年末以来の投稿で、桜の前でピースする写真とともに「お久しぶりです。この2年間、看護学校に通っていました」と報告。「今年の試験を受け、無事合格することができました」と明かした。「さまざまな気持ちがある中でも、沢山の学びがあり、人とのご縁の大切さを改めて感じた時間でした」とつづった。「これからも大切な