【ワシントン＝淵上隆悠】米ニュースサイト・アクシオスは１０日、複数の関係者の話として、トランプ米政権がイスラエルに対し、イランのエネルギー施設を攻撃するのを控えるよう要請したと報じた。対イラン軍事作戦の開始以降、米国がイスラエルに自制を求めるのは初めてだという。報道によると、米側は、今後イスラエルがイランの石油施設を攻撃する場合は事前通知するよう要求した。軍事作戦終了後に石油部門との協力を目指