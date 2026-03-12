フジテレビの小澤陽子アナウンサー（34）が12日、自身のインスタグラムを更新。6月をもって同局を退社することを報告した。【写真】貴重なショットを添え退社を報告した小澤陽子アナ小澤アナは「2026年6月をもちまして、フジテレビを退職することにいたしました」と発表。「幼い頃から大好きだったフジテレビで、報道・スポーツ・バラエティーと、ジャンルの垣根を越え多くの現場に携わらせてもらった11年間は、私にとって濃厚