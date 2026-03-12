◇オープン戦阪神4―1西武（2026年3月11日甲子園）アメリカが敗れるシーンは甲子園球場記者席でスマホのネットフリックス中継で観た。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）イタリア戦。9回裏2死一塁、一発同点の打席でアーロン・ジャッジが空振り三振に倒れた。目の前の試合は2回表1死一塁、阪神内野陣が4―6―3併殺を完成させていた。大リーグのスター選手をそろえたドリームチームでも負ける。それが野球である