9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏が、ソフトバンク・秋広優人について言及した。坂口氏は秋広について「体もこれだけ大きいですし、元々しなやかに振るタイプだったんですけど、そこに力強さ、体の芯みたいなものが一段とできたのかなと感じを受けて、楽しみです」と期待を寄せ、「これだけのサイズがあれば、当たれば飛ぶので、体の軸がしっかりしてきているので楽しみですね」と