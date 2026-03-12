立方骨への荷重で地面反力を「もらう・捉える・使う」を連動させる連続ジャンプ球速を上げたり飛距離を伸ばしたりするために、地面からのエネルギーを力に変える「地面反力」は欠かせない要素だ。小学生からプロまでを指導する野球専門ジム「SSL ATHLETES HOUSE GYM」代表の船木永登さんは、足にある「立方骨」を活用したパワーの伝え方を大切にしている。地面を正しく捉える感覚を養い、上半身へスムーズに繋げるための第1歩と