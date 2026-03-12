豊富なスイーツの中から選ぶ時間も楽しい【シャトレーゼ】。本格的な味わいを手頃な価格で楽しめるのも魅力です。今回は、季節限定で登場しているケーキをピックアップしてご紹介します。ティータイムを華やかに彩り、ご褒美スイーツにもぴったりです。 苺尽くしと思いきやみかん風味がアクセント！？ 苺をたっぷりトッピングした「苺のフルーツボンブケーキ」\464（税込）。コ