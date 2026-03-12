今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル『ぷっちょnnel』に投稿された、猫が飼い主さんの洗い物を見守るかわいらしい様子です。飼い主さんが日課の食器洗いを始めると、茶トラ猫のぷてぃこさんがやって来て見守りを開始し……。投稿は記事執筆時点で2.2万回以上再生され、「かわいい！」「監視が近いw」などのコメントが寄せられています。 【動画：洗い物を始めると、２匹のネコがやってきて…まるで監視員？想像以上に『見守る