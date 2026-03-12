連載「ベースボールの現在地」チェコTV局のレポーターに聞いた野球人気「THE ANSWER」では、5日に開幕したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に合わせて参加各国の野球を紹介する連載「ベースボールの現在地」を展開する。チェコ代表は2023年の前回大会で初出場、初勝利。世界にその存在を示したが、国内での野球熱はその半年前から高まっていたという。今大会も現地で取材したチェコ国営テレビ局のレポーターに実情を聞