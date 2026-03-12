株式会社DeltaXの運営する塾選びサービス「塾選」はこのほど、奨学金を利用している20代100人を対象に奨学金に関する実態調査を行い、結果を公表した。 【写真】総額300万円以上も５人に１人…奨学金の総額 大学時代に借りた奨学金の総額を尋ねたところ、「200万円以上～250万円未満(24％)」が最も多く、「300万円以上(21％)」が続いた。全体では「200万円以上」の回答が半数を超えた。大学に入学すると、入学金