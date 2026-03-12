乃木坂46 乃木坂46の遠藤さくら、賀喜遥香、池田瑛紗、井上和、川崎桜が出演する「So-net」の新WEB CM動画と新ビジュアルが公開された。ソニーネットワークコミュニケーションズが提供するインターネット接続サービス「So-net（ソネット）」が本年、サービス開始30周年を迎えたことを記念し、ソニー・ミュージックエンタテイメント所属・乃木坂46との「乃木坂 46×So-net 第二弾」を12日から開始。ブランドタグライ