J1百年構想リーグの序盤戦で開花した選手たち2026-2027シーズンを前に、半年間で行われる百年構想リーグは、多くのタレントのブレイクが期待される大会でもある。序盤戦での開花が目立ったJ1の選手を筆者の目線でピックアップしたい。全体で最も衝撃的な活躍を見せている一人が、大卒ルーキーの肥田野蓮治（浦和レッズ）だ。昨年は特別指定選手として、11月30日のファジアーノ岡山戦で、Jリーグのデビュー戦ゴールを記録して話