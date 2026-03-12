FC東京FW長倉幹樹が総スプリント数でトップに明治安田J1百年構想リーグは、ここまで5試合を消化している。Jリーグ公式「J STATS」では各スタッツのランキングが更新され、「総スプリント回数」のスタッツが注目を集めている。スプリントは、時速25キロ以上で1秒以上走行した回数と定義している。総スプリント数でトップに立ったのは、FC東京FW長倉幹樹で149回。1試合あたりほぼ30回を記録している。2位で116回の横浜F・マリノ