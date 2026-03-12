アメリカではオンライン上で子どもを保護するために、プラットフォーマーにユーザーの年齢確認を義務付ける法律である「年齢確認法」が検討されており、既にAppleやDiscordは年齢確認法に則った年齢確認ツールの導入を進めています。しかし、子どもの安全を守るための年齢確認ツールが、大人の監視に利用されているとCNBCが報じました。Online age-verification tools for child safety are surveilling adultshttps://www.cnbc.co