◆第７１回ダイオライト記念・Ｊｐｎ２（３月１１日、船橋競馬場・ダート２４００メートル、良）砂のステイヤーがそろった第７１回ダイオライト記念・Ｊｐｎ２は１２頭立て（ＪＲＡ４、地方８）で争われ、７番人気で兵庫所属のオディロン（吉村智）がダートグレード競走初制覇。川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日、川崎）の優先出走権を獲得した。地方通算３８３２勝目の吉村智洋騎手（４１）＝兵庫＝もダートグレード初勝利となった