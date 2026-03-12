ＡＢＣテレビの岩本計介アナウンサーが、メインＭＣを務める朝の情報番組「おはよう朝日です」（月〜金曜・前５時）を、２７日の放送をもって卒業する。岩本アナが２０１５年から１１年間出演してきた「おは朝日」の卒業を目前に控えた２３〜２７日の１週間は“岩本づくし”で放送する。体を張って挑んだ「ヒマラヤ登山」の特集や、１１年間の名シーンを振り返るコーナーも。岩本アナは「私の人生に、まさかこんな幸せな時間が