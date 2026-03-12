ABCテレビの朝の情報番組『おはよう朝日です』（月〜金前5：00※関西ローカル）メインMCを務める岩本計介アナウンサーが、3月27日の放送をもって同番組を卒業する。最後の1週間（3月23〜27日）は、まさに“岩本づくし”となる。さらに、卒業翌日に特番の生放送が決まった。【写真】『おは朝』岩本計介アナへ…同級生らからの寄せ書き岩本アナは、宮根誠司アナ、浦川泰幸アナから、2015年3月に『おは朝』のバトンを受け継ぎ