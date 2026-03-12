テレビ東京で放送中の木ドラ24『旅と僕と猫』（毎週木曜 深0：30〜）に福室莉音、前田拳太郎が出演することが12日、発表された。【写真】カワイイ！白い猫に声を吹き込む尾崎由香本作は、カメラを片手に全国を旅するトラベルライターの主人公・猫神守（ねこがみ・まもる）が、猫と話せる不思議な能力を使い、各地の猫たちにおいしい食べ物や名所を取材しながら街を巡る、一風変わった旅ドラマ。中川大輔が猫神を演じている。