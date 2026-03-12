ABCテレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」で11年間司会を務めてきた岩本計介アナウンサー（50）が11日、同局を通じコメントを発表した。岩本アナは15年3月30日から総合司会を務めてきたが、27日の放送をもって番組を卒業する。番組では卒業を目前に控えた23〜27日の1週間を“岩本づくし”とし、体を張って挑んだ「ヒマラヤ登山」特集や11年間の名シーンなどを放送する。岩本アナは「私の人生に、まさかこんな幸せな時間がある