2区間が同日開通国道279号バイパス「下北半島縦貫道路」の2区間・計12.3kmが、2026年3月14日（土）に開通します。【壮大！】これが下北半島縦貫道路とつながる「道路ネットワーク」です（地図と写真）下北半島縦貫道路は、青森県の野辺地町からむつ市田名部までを結ぶ計画延長約70kmの地域高規格道路です。陸奥湾沿岸やJR大湊線に並走するルートで整備が進んでいます。半島から青森・三沢両空港や東北新幹線へのアクセスが向上