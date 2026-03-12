▼青森県（青森地方気象台・１２日５時）【津軽】晴れ後くもり【下北】晴れ後くもり【三八上北】くもり時々晴れ▼岩手県（盛岡地方気象台・１２日５時）【内陸】晴れ時々くもり【沿岸北部】晴れ時々くもり【沿岸南部】晴れ▼宮城県（仙台管区気象台・１２日５時）【東部】晴れ【西部】晴れ▼秋田県（秋田地方気象台・１２日５時）【沿岸】くもり時々晴れ【内陸】くもり時々晴れ▼山形県（山形地方気象台・１２日５時）【村山】くも