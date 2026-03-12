▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・１２日５時）【宗谷地方】くもり時々雪【上川地方】くもり【留萌地方】くもり【網走地方】雪【北見地方】雪時々止む【紋別地方】雪【釧路地方】くもり一時雪【根室地方】くもり時々雪【十勝地方】くもり【胆振地方】晴れ後くもり【日高地方】くもり【石狩地方】晴れ後くもり【空知地方】晴れ後くもり【後志地方】くもり後一時雪【渡島地方】晴れ後くもり【檜山地方】晴れ後くもり