「部下へのフィードバックがしんどい」と悩んでいる上司やマネージャーは多い。真面目で優しい人ほど陥りやすいこの悩みについて、コミュニケーショントレーナーの著者は「その悩み、実は“心”の問題ではなく、“身体”で解決できる！」と断言する。フィードバックするときの心理的プレッシャーから解放される「3つのステップ」とは？※本稿は、司 拓也『「言いにくいこと」をうまく伝える』（フォレスト出版）の一部を抜粋・編集