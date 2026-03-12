ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優の佐野勇斗が最新ショットを公開した。１２日までに自身のＳＮＳを更新した佐野。インスタグラムに「弟とご飯に行った時の写真など」とつづると、写真を複数枚アップ。セットアップにメガネをかけた姿で街中を歩く様子やダウンジャケットにニット帽をかぶった姿の鏡越しショットなどを披露した。この投稿にファンからは「セットアップ最高」「ほんとオシャレだなぁ」「ガ