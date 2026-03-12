皇位継承問題において、「愛子天皇論」を支持する国民は多い。にもかかわらず、高市政権と自民党はなぜ「男系男子」の継承にこだわるのか？前編記事『「愛子天皇」を支持する国民の声を聞かない高市政権と自民党のナゼ… 背後にある「保守系団体」の突き上げ』より続く。「皇室典範」については“麻生一任”さらに大きいのが、麻生太郎副総裁の存在だ。麻生氏は実妹の信子さまが三笠宮家の寛仁親王に嫁いだ「皇室の親戚」である。