ただ走るだけでは終わらせない3月11日、ヒョンデ・モビリティ・ジャパン（以下、HMJ）は、代官山Tサイト・ガーデンギャラリーにおいて、2026年のモータースポーツ活動計画を発表した。【画像】ヒョンデ・モビリティ・ジャパン、2026年のモータースポーツ活動計画を発表！全44枚発表会では、まずHMJマーケティング室の石澤信ディレクターが、ヒョンデとモータースポーツの関わりを紹介。2015年にヒョンデの高性能ブランドである『