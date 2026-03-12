50周年を迎えた5気筒エンジンアウディは、高性能モデル『RS3』の新たな特別仕様車として『コンペティション・リミテッド（Competition Limited）』を発表した。直列5気筒エンジンの誕生50周年を祝うものだが、これをもって同エンジンの幕引きとなる可能性もある。【画像】アウディが誇る400psの直列5気筒エンジン搭載モデル【RS3コンペティション・リミテッドを詳しく見る】全16枚英国向けの価格は9万2885ポンド（約1980万円）と