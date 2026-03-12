車いすカーリング混合4人制のイタリア代表マテオ・ロンツァニ（手前）＝8日、イタリア・コルティナダンペッツォ（共同）【コルティナダンペッツォ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックでは、地元イタリアの選手に大きな声援が集まっている。車いすカーリング混合4人制の代表マテオ・ロンツァニ（45）は開催地の北部コルティナダンペッツォ近郊の出身。兵役中の交通事故を乗り越え、測量士の仕事と競技を両立させて練習に