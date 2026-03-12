中国国防省は、静岡県や熊本県の自衛隊駐屯地で敵基地攻撃能力を持つ長距離ミサイルが配備されることについて、「専守防衛の偽装を剥ぎ取った」などと批判し高市政権の防衛政策に警戒心を示しました。自衛隊は、今月9日敵基地攻撃能力を持った射程およそ1000キロの長距離ミサイルの発射機などを国内で初めて熊本県の駐屯地に運び込みました。防衛当局によりますと3月31日に配備する方針です。これについて中国国防省は11日の会見で