ホンダ新「“4人乗り”スポーツモデル」発表に“反響あり”！2026年も3月半ばとなり、アウトドアやレジャーへの関心が一段と高まる季節となりました。日本では二輪車や四輪乗用車のイメージが強いホンダですが、北米市場においては広大な荒野や砂漠を駆け抜ける「オフロード四輪車」という分野でも確固たるブランドを築いています。【画像】超カッコいい！ これがホンダ「新スポーツモデル」の高性能タイプ「R」です！（45枚）