米記者も絶賛したグルメワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは10日、日本-チェコ戦で全試合を終えた。海外からも多くのメディアが集まった中、東京ドームで販売されている1つのグルメが記者から絶賛された。それは東京ドーム内で販売されている「東京ドームモナカアイス」だった。同商品は東京ドームの屋根の形状をリアルに再現したもので、バニラとチョコの2種類が販売されている。価格は400円