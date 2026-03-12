水族館の水槽内で、まるで茶柱のように直立して浮かぶアザラシたちの姿を捉えた動画がInstagramに投稿され、話題を呼んでいる。投稿したのは、全国の水族館の魅力を紹介する「さかなのおにいさん かわちゃん」（@kawayanfishing）さん。そのあまりにもリラックスした独特なポーズは242.1万回再生、12.7万いいねを集め、「姿勢がよすぎる」「ぜったい人入ってるヤツやろ」などのコメントが相次いだ。この不思議な光景に出会った経