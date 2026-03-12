【マドリード共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は11日、各地で決勝トーナメント1回戦第1戦の4試合が行われ、レアル・マドリード（スペイン）はホームでマンチェスター・シティー（イングランド）に3―0で快勝した。バルベルデが前半だけでハットトリックを達成した。守田英正が後半18分から出場したスポルティング（ポルトガル）はボデグリムト（ノルウェー）に0―3で敗れた。昨季王者のパリ・サンジェルマン（