【ニューヨーク共同】米男子ゴルフのPGAツアーのロラップ最高経営責任者（CEO）が、ツアーに2部制を導入するなどの改革案を明らかにしたと11日、AP通信が伝えた。「ファースト・トラック」と称される1部の価値向上を目的とし、下部「セカンド・トラック」との昇降格制度も設けるという。トップ選手が争う1部は、メジャー4大会やプレーヤーズ選手権を含む計21〜26試合で構成される見通し。変更の一部は2027年から実施可能だが、