米Microsoftは3月11日（米国時間）、2026 Game Developers Conference（GDC）で実施した「Xbox Developer Summit」のキーノートにおいて、次世代Xboxコンソール「Project Helix」（開発コードネーム）と、Windows 11向けの新機能「Xbox mode」に関する情報を公表した。XboxコンソールとWindows PCの垣根を下げ、双方にまたがるゲーム基盤をプレイヤーと開発者に提供する姿勢を鮮明にした。○次世代Xbox「Project Helix」ではPCゲー