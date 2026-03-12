誰でもいいショットが打てるクォーター理論 クォーター理論とは！？ クォーター（Quarter）とは“4分の1”の意味。そして、クォーター理論とは、ダウンスウィングでシャフトが平行になった位置からインパクトでボールに当たるまでの4分の１の動きを重点的に教える理論です。その理由は、“道具を使って物を叩く”という動作はすべてここの４分の１に集約されているから。