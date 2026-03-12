11日夜、三重県明和町で軽乗用車同士が出合い頭に衝突し、男性1人が死亡しました。 【写真を見る】軽乗用車同士が出合い頭に衝突…運転手の男性が死亡 もう片方の運転手は軽いけが交差点の片側には「止まれ」の文字と標識三重・明和町 警察によりますと、11日午後7時半過ぎ、明和町有爾中の信号のない交差点で、軽乗用車同士が出合い頭に衝突しました。 この事故で、片方の車を運転していた50代くらいの男性が病院に運