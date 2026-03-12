ＮＹ原油時間外取引上昇スタートトランプは早期撤退を望まず 東京時間07:02現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝89.70（+2.45+2.81%） トランプ米大統領は仕事を終わらせなければならない、イランから早期撤退は望んでいないとコメント。