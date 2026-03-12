【英国】 RICS住宅価格指数（2月）09:01 予想-9.0%前回-10.0%（RICS住宅価格指数) 【トルコ】 中銀政策金利（3月）20:00 予想37.0%前回37.0%（トルコ中銀政策金利) 【米国】 住宅着工件数（1月）21:30 予想134.5万件前回140.4万件（住宅着工件数) 予想-4.6%前回6.2%（住宅着工件数・前月比) 予想139.6万件前回（住宅建築許可件数) 予想-4.3%前回（住宅建築許可件数・前月