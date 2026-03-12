米株価指数先物時間外下落米イラン戦争長期化懸念 東京時間07:13現在 ダウ平均先物MAR 26月限47311.00（-137.00-0.29%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6760.50（-19.00-0.28%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24908.50（-75.00-0.30%） 米株は時間外で下落、米イラン戦争長期化が懸念される。 トランプ米大統領は戦争は間もなく終わるとしていたが、ここに来て「早期撤退は望んでいない」とコメントして