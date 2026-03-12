米当局者少なくともさらに2週間の攻撃を想定アクシオス 米国とイスラエルの当局者は、少なくともさらに2週間はイランへの攻撃を想定して準備を進めていると、アクシオスが報じている。 トランプ米大統領は戦争は間もなく終わるとしていたが、ここに来て「早期撤退は望んでいない」とコメント。